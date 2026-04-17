China protesta por el tránsito de un buque japonés por el estrecho de Taiwán

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró en una rueda de prensa que el envío de un barco al estrecho de Taiwán para hacer "ostentación de fuerza" constituye "una provocación deliberada".

Guo aseveró que "se trata de un error que agrava otro error" y que pone de manifiesto las "peligrosas intenciones" de algunos sectores en Japón de intervenir militarmente en la cuestión de Taiwán y socavar la paz y la estabilidad en el estrecho.

"China se opone firmemente a ello y ya ha presentado una enérgica protesta ante la parte japonesa", agregó el vocero, que recalcó que la cuestión taiwanesa es "una línea roja que no debe cruzarse".

China considera a Taiwán, isla autogobernada desde 1949, como una parte inalienable de su territorio, y ha advertido en repetidas ocasiones que no renunciará al uso de la fuerza para hacerse con su control.

El paso del buque japonés se produjo en un momento de creciente tensión entre ambos países, después de que este jueves la Embajada de China en Japón denunciase una serie de recientes "amenazas terroristas" y la falta de medidas efectivas por parte de la policía nipona.

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Entre las ofensas, todas ocurridas este mes, se mencionan dos amenazas terroristas, así como el caso de un militar japonés que irrumpió en la Embajada y que, según Pekín, amenazó "con matar diplomáticos chinos".

Al respecto, Guo apuntó que "estos hechos se han sucedido uno tras otro", que son de una naturaleza "especialmente grave" y que ponen de manifiesto "problemas de fondo" existentes en Japón, como el auge de corrientes y fuerzas de derecha radical.

Las fricciones entre China y Japón se remontan a finales de 2025, cuando la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, aseguró que las Fuerzas de Autodefensa japonesas podrían intervenir en caso de un conflicto en el estrecho de Taiwán.