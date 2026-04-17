Colegios paraguayos denuncian amenazas de tiroteo e investigan posible "reto" en redes

En las paredes de los baños de las instituciones educativas aparecieron escritos mensajes como "mañana habrá tiroteo", lo que llevó a activar los protocolos de seguridad y reportar cada caso a la Policía Nacional, explicó Escauriza a EFE.

Además, en al menos tres de las 12 escuelas se suspendieron las clases como medida preventiva.

Los colegios se encuentran en Asunción, la capital del país, así como en las ciudades de Villa Elisa, Ypané, Areguá, Itá, en el departamento Central.

La funcionaria aseguró que todos los casos presentaron las "mismas características", y añadió que recibieron "información de que se trataría de un reto en las redes sociales", lo que, admitió, es la principal "hipótesis" que investigan.

"Ninguno podemos decir que se trata de una broma", aclaró, en todo caso, Escauriza, quien señaló que están trabajando y abordando con "seriedad" cada caso.

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Según dijo, en Argentina también se reportaron mensajes en los baños con amenazas de tiroteos.

El jueves, el Colegio Cristo Rey de Asunción suspendió las clases después de haber recibido una amenaza de "allanamiento armado", a través de un mensaje de Whatsapp, de parte de un reservista de las Fuerzas Armadas que mantiene una disputa legal con la institución.

El responsable de las amenazas, que contaba con una orden de captura vigente, fue detenido el mismo día.