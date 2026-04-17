Condenan a 7 años de prisión a exmagistrada que recibió dinero de exasesor de Fujimori

El Ministerio Público señaló que la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos logró que se imponga la condena a Maita por el delito de cohecho pasivo específico.

Recordó que Maita se desempeñó durante el gobierno de Fujimori como fiscal superior provisional especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas.

Según la acusación, que fue sustentada por el fiscal adjunto supremo Iván Vladimir Melgar, la exmagistrada "solicitó y aceptó dinero" de Montesinos "a cambio de actuar según el interés del régimen fujimontesinista en casos que eran de su competencia".

Los hechos sucedieron entre 1992 y el año 2000, y la exfiscal "recibía instrucciones en relación a los casos de competencia de la referida fiscal", agregó.

Maita fue capturada en Lima en septiembre de 2025, tras haber permanecido prófuga de la Justicia durante más de 20 años, luego de lo cual se dictó 9 meses de prisión preventiva mientras era procesada.