El superávit comercial de bienes de la UE con EE.UU cae más de la mitad en febrero

El periodo coincide con los aranceles que Washington empezó a aplicar en abril de 2025 a la mayoría de países del mundo, que Bruselas negoció en verano hasta fijarlos en un 15 % a la gran parte de productos de la UE, unos aranceles que el Tribunal Supremo estadounidense ha declarado ilegales.

Por contra, el déficit comercial de bienes del bloque comunitario con China aumentó en febrero de este año, en comparación con el mismo mes del año anterior, desde los 26.200 millones de euros hasta los 30.300 millones.

En términos globales, el superávit de la UE con el resto del mundo entre febrero de este año y el anterior también cayó más de un 60 %, desde los 22.900 millones de euros a los 9.100 millones.

Las exportaciones extracomunitarias descendieron un 9,3 %, hasta los 204.700 millones, mientras que las importaciones bajaron un 3,5 %, hasta los 195.700 millones de euros.

El descenso del superávit se debió principalmente a la caída en el sector químico y los productos afines, que pasó de 28.700 millones de euros en febrero del año anterior a los 14.800 en febrero de este año.

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El sector de maquinaria y vehículos también registró una reducción en su superávit, que pasó de 18.900 millones de euros a 11.500 millones de euros durante el mismo periodo.

Mientras tanto, el sector energético continuó reduciendo su déficit, pasando de 27.600 millones de euros en febrero de 2025 a 22.100 millones de euros en febrero de 2026.

El superávit comercial de bienes de la zona euro con el resto del mundo también se redujo, desde los 23.100 millones en febrero de 2025 a los 11.500 millones en febrero de este año.

Las exportaciones descendieron un 6,7 %, hasta los 232.400 millones de euros y las importaciones se situaron en 220.900 millones de euros, lo que supuso un descenso del 2,2 %.

Por sectores, el químico experimentó una bajada del superávit, que pasó de 30.400 millones de euros en febrero de 2025 a 16.200 millones de euros en febrero de 2026.

También el sector de maquinaria y vehículos sufrió un descenso, con un superávit que se redujo de 14.200 millones de euros a 10.200 millones de euros durante el mismo periodo.

Mientras que el sector energético continuó reduciendo su déficit, pasando de 25.200 millones de euros en febrero de 2025 a 20.000 millones de euros en febrero de 2026.

En cuanto al comercio de bienes entre los países de la UE, aumentó un 1,7 %, desde los 337.900 millones de euros en febrero de 2025 hasta 343.800 millones en febrero de este año.

Y el comercio entre los países de la moneda única también subió un 0,4 %, desde los 218.900 millones de euros hasta los 219.700 millones.