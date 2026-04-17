Encuentran fosas comunes en Sudán del Sur en contexto de fragilidad del acuerdo de paz

"Los restos pueden corresponder a combatientes muertos durante enfrentamientos anteriores, aunque las circunstancias que rodean sus muertes y su entierro siguen sin estar claras. La posibilidad de que las víctimas puedan estar enterradas en lugares sin señalizar apunta a que la magnitud total del sufrimiento está siendo ocultada", indicó el órgano internacional

Últimamente los combates han recrudecido en torno a Akobo (estado de Jonglei), donde el control del territorio ha cambiado entre el Ejército y el grupo rebelde SPLA-IO, liderado por el exvicepresidente Riek Machar, que han sido los principales protagonistas del conflicto armado interno desde 2013 por el control político y territorial.

La comisión pidió que los sitios donde se han encontrado los restos se manejen con cuidado para que luego se pueda establecer la verdad sobre lo ocurrido.

Asimismo, advirtió de que en medio de la intensificación del conflicto que se está viendo, hay un peligro real de que se estén produciendo violaciones graves fuera de la vista pública y que esto hace urgente "una intervención política".

Desde finales de 2025 se han registrado enfrentamientos armados que han causado más de 200 muertos y 280.000 desplazados, además de cientos de miles de personas en riesgo de hambruna.

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Episodios como la toma y retoma de la ciudad de Akobo por las fuerzas rebeldes son un elemento más que hace temer el retorno de una nueva guerra civil abierta, según los observadores EFE