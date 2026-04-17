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17 de abril de 2026 - 09:24

Japón anuncia nueva denominación para temperatura superior a los 40°

Centro de Tokyo, Japón. La agencia meteorológica japonesa anuncia nueva denominación para temperatura superior a los 40°.
Centro de Tokyo, Japón. La agencia meteorológica japonesa anuncia nueva denominación para temperatura superior a los 40°.085839+0000 YUICHI YAMAZAKI

TOKIO. La Agencia Meteorológica de Japón anuncia nueva denominación para temperatura superior a los 40°. Serán calificados como “cruelmente calurosos” o “kokusho-bi”.

Por AFP

Las días con temperaturas que alcanzan los 40 grados centígrados o más, serán calificados como “cruelmente calurosos” o “kokusho-bi” en Japón, anunció el viernes la agencia meteorológica, debido a las jornadas de calor intenso que son cada vez más frecuentes.

Al utilizar esta designación, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, en inglés) “hará un llamado más eficaz a la vigilancia frente a temperaturas extremadamente altas”, afirmó la institución.

En 2025 Japón sufrió el verano más caluroso desde que comenzaron los registros, en 1989, con un aumento de los días cálidos a nivel mundial debido al cambio climático.

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Para crear la nueva categoría, la JMA realizó una encuesta entre la población y recibió respuestas de 478.000 personas antes de adoptar “cruelmente caluroso”, que fue considerado el término más popular.

En segundo lugar quedó “día súper extremadamente caluroso” o “cho-mosho-bi” , mientras que “día de sauna”, “día para quedarse en casa” y “día hirviente” también figuraron entre las opciones, indicó la JMA.