La empresa armamentista Rostec suministra cazas Su-35S al Ejército ruso

"Rostec entregó al Ejército una partida de Su-35S"", informó en Telegram la empresa, sin especificar el número de aviones.

La compañía señaló que estos cazas multifuncionales de generación 4++ fueron fabricados por la Corporación Aeronáutica Unida (OAK), perteneciente a Rostec.

"Antes del ser enviados al Ejército, los aviones superaron el ciclo completo de pruebas de fábrica y fueron testados en diversos regímenes de trabajo por pilotos del Ministerio de Defensa. Los militares destacan que esta máquina trabaja a la perfección y es cómoda para la tripulación", indicó la compañía, que publicó además un vídeo en el que se muestran los flamantes aviones en una pista de despegue, cómo alzan el vuelo y maniobran.

Según el primer subdirector general de la corporación, Vladímir Artiákov, estos cazas son a día de hoy "las naves de combate más efectivas del mundo, ostentando el récord de interceptación de aeronaves militares enemigas".

"Han demostrado su valía en servicio. Los pilotos reconocen el excelente rendimiento del Su-35S, lo cual constituye la evaluación más objetiva de un equipo militar", afirmó, citado en el comunicado.

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Rostec concluyó que esta aeronave está diseñada para realizar una amplia gama de misiones de combate: interceptar objetivos aéreos a larga distancia, proporcionar cobertura a grupos de ataque y objetivos terrestres, destruir vehículos aéreos no tripulados y realizar ataques contra objetivos terrestres y de superficie con armamento de precisión.

El Su-35S también puede realizar reconocimiento y atacar posiciones enemigas a gran distancia de la línea de combate, concluyó la corporación.