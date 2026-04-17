Migración irregular hacia la UE cae un 39 % en primer trimestre, según informe de Frontex

Según un informe publicado este viernes por la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de la Unión Europea (Frontex), en total se detectaron poco más de 21.400 llegadas de migrantes entre enero y marzo de este año, frente a las aproximadamente 35.000 del mismo período de 2025.

De entre todas las rutas europeas, Frontex señala a la de África Occidental (Canarias) como aquella donde más bajó la migración irregular, lo que la ha convertido en una de las menos activas de toda la Unión Europea (UE), con 1.640 detecciones y un 83 % menos de casos que el año anterior.

Asimismo, el Mediterráneo Oriental se mantiene como la ruta más transitada hacia la UE, con 6.455 llegadas irregulares, a pesar de haber registrado un descenso del 34 %.

El Mediterráneo Central fue testigo de 6.162 intercepciones, lo que supone una disminución del 33 % respecto al primer trimestre de 2025.

El Mediterráneo Occidental fue la única ruta principal que aumentó su actividad, con 4.402 detenciones y un incremento del 66 %.

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Los Balcanes Occidentales sumaron 1.966 cruces, un 14 % menos que en el primer trimestre de 2025, y en la frontera terrestre oriental (limítrofe con Rusia y Bielorrusia) hubo 682 intercepciones, lo que supone una caída considerable del 58 %.

Las salidas hacia el Reino Unido a través del Canal de la Mancha cayeron un 41 % y sumaron 6.630 casos.

Según Frontex, las condiciones climatológicas han hecho que las travesías de migración irregular corran un riesgo extremo de naufragio, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que casi 1.000 personas han perdido la vida o han desaparecido en el mar en lo que va de año.