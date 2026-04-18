Aagesen llama a aprovechar que "ni un centímetro" de energías renovables pasa por Ormuz

Lo ha dicho en un panel sobre el futuro de Europa en la Global Progressive Mobilisation, que se celebra en Barcelona hasta este sábado, y donde también intervenía el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Aagesen ha asegurado que el debate sobre la seguridad es indisociable del de la agenda verde, porque los conflictos en Irán o en Ucrania son también "guerras fósiles" que amenazan la soberanía de Europa.

Este sábado, Irán ha anunciado que vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz ante el bloqueo naval de Estados Unidos, lo que repercute en el precio del crudo.

La ministra ha alertado de que, mientras Europa dependa de los combustibles fósiles, su estabilidad oscilará en función de la posición de terceros países.

"Si no apostamos por la agenda verde, ya hemos visto que en un mes y medio Europa calcula un coste de 22.000 millones de euros a los europeos por los combustibles fósiles", ha expuesto.

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Ante ello, ha instado a ir "más allá del corto plazo" desde Europa para acelerar la transición energética, como ha destacado que se hizo con el programa RepowerEU a raíz de la guerra en Ucrania.

Por su parte, Albares ha asegurado que los "valores humanistas" y europeístas guían la acción exterior de España, algo que cree que reconocen desde el mundo musulmán, con la oposición del presidente Pedro Sánchez a las guerras en Oriente Medio.

"Todos nuestros amigos del mundo árabe y musulmán dicen que sistemáticamente España es quien está salvando la dignidad de Europa", ha proclamado.

El ministro ha asegurado que la posición española en materia exterior está siendo coherente y se basa en la defensa del orden internacional frente al "caos" y la "brutalidad".

En la misma mesa estaba el ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que ahora preside el 'think tank' barcelonés CIDOB, organizador de este panel.

Borrell ha llamado a construir una UE "de la defensa" donde no ve necesario que estén todos los Estados europeos, sino aquellos que compartan una misma visión sobre la seguridad del continente.