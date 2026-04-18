Desalojados en Ciudad de México advierten que mantendrán plantón durante Mundial 2026

Las familias, que fueron desalojadas en agosto pasado -más de 20, en su mayoría adultos mayores-, realizaron además un cierre parcial de la vialidad durante una conferencia de prensa, donde alertaron de que el contexto del Mundial podría agravar la presión sobre el mercado habitacional.

"Nos preocupa la situación de la vivienda y el derecho a esta en el actual contexto de especulación inmobiliaria y expansión de plataformas como Airbnb, particularmente ante el próximo Mundial de fútbol en la Ciudad de México", señalaron en un pronunciamiento colectivo.

Los afectados aseguraron que el encarecimiento de las rentas y la renovación de contratos están desplazando a personas que no pueden cubrir los costos, además de que hay viviendas que se están usando con fines turísticos sin una regulación clara.

En ese sentido, cuestionaron la falta de mecanismos para controlar los precios del suelo y las rentas, así como la regulación "insuficiente" de plataformas de alojamiento turístico, que, sostuvieron, contribuyen a la especulación.

También acusaron omisiones de autoridades, al señalar que el Poder Judicial continúa autorizando desalojos sin garantizar plenamente los derechos humanos, mientras que la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía locales no han actuado ante posibles abusos.

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Asimismo, respaldaron la iniciativa de ley de rentas justas que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, prevé presentar en los próximos días, aunque advirtieron riesgos en que se retrase o se debilite en el Congreso, así como presiones del sector inmobiliario para frenar su avance.

Ante ello, llamaron al Congreso local a legislar en favor del derecho a la vivienda y no del "capital inmobiliario".

Sobre su caso, indicaron que mantienen diálogo con autoridades, pero consideraron que el proceso podría avanzar con mayor rapidez y exigieron que su situación sea visibilizada dentro de los programas de vivienda en el Centro Histórico.

"Seguiremos aquí en el plantón aunque esté el Mundial", avisaron.

La manifestación ocurrió en medio de protestas recientes por el derecho a la vivienda y contra procesos de desplazamiento urbano y desalojos de viviendas en la capital, que en junio próximo albergará la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, que México organiza con Estados Unidos y Canadá.