Detienen al alcalde opositor de un distrito de Estambul bajo la acusación de corrupción

La Fiscalía General informó este sábado de que se emitieron órdenes de detención contra 21 personas, incluidos tres tenientes de alcalde, de las cuales 18 ya han sido arrestadas por la policía.

Al igual que en otras operaciones dirigidas contra municipios gobernados por la oposición, la investigación incluye acusaciones de "soborno", "creación y pertenencia a una organización criminal" y "manipulación de licitaciones públicas" contra Adigüzel, sus colaboradores y otros funcionarios municipales.

Adigüzel fue elegido alcalde de distrito con el 56,38 % de los votos en las elecciones locales del 31 de marzo de 2024.

En esas elecciones locales, el socialdemócrata CHP se convirtió en la principal fuerza política del país con el 37,81 % de los votos, logrando alcaldías en numerosas ciudades, entre ellas la capital, Ankara, y la mayor ciudad del país, Estambul.

En esta última, donde existen 39 distritos, el CHP obtuvo el control de 26, y con la detención de Adıgüzel, ya son 12 los alcaldes de esos distritos arrestados bajo cargos similares, entre ellos el alcalde metropolitano Ekrem Imamoglu.

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Las elecciones de 2024 fueron la primera derrota en las urnas del islamista partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), liderado por Recep Tayyip Erdogan, desde que llegase al poder en 2002.

Imamoglu, quien también es candidato presidencial del CHP y uno de los políticos más populares del país, fue detenido el 19 de marzo de 2025 por presuntas corrupción en la gestión de la administración municipal de Estambul.

Desde entonces, investigaciones similares han derivado en operaciones contra otros municipios controlados por la oposición.

Desde las elecciones locales de 2024, un total de 25 alcaldes del CHP han sido arrestados, de los cuales solo dos han sido posteriormente puestos en libertad.

El CHP ha denunciado que estas actuaciones judiciales tienen motivaciones políticas y constituyen un "golpe judicial" para impedir que Imamoglu alcance la presidencia y que el partido llegue al poder en futuros comicios.