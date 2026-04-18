Detienen por sobornos a dos subdirectores de dirección de Servicios de Alguaciles en Moscú

"Durante la investigación operativa llevada a cabo en el marco de una causa penal por sobornos los agentes del orden detuvieron en sus puestos de trabajo a dos subdirectores de la dirección principal del FSSP. En las oficinas de los corruptos se llevan a cabo registros", indicó una fuente policial citada por la agencia TASS.

Según las autoridades, los detenidos son acusados de aceptar sobornos en gran cuantía.

La Justicia rusa satisfizo la demanda del Comité de Instrucción de Rusia (CIR) y dictó contra los acusados Serguéi Jrénov y Yevgueni Klimenko la medida cautelar de arresto por un plazo de dos meses.

La defensa de ambos ya anunció que recurrirá esta sentencia y pedirá una medida cautelar menos severa.

De ser hallados culpables, ambos funcionarios enfrentarían penas de hasta 15 años de cárcel.