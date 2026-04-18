El ecuatoriano deportado a RD del Congo desde EE.UU. había pedido no volver a su país

Estados Unidos y la República Democrática del Congo mantienen un acuerdo bilateral que permite la recepción y albergue en el país africano de migrantes irregulares.

El Ministerio detalló en un comunicado que el ciudadano mantenía una solicitud de asilo en curso en Estados Unidos, que fue denegada, y que, tras manifestar su deseo de no regresar a Ecuador, esa petición fue considerada por el juez de inmigración en el marco de los mecanismos de protección previstos en instrumentos internacionales.

El Consulado del Ecuador en Houston, en el estado de Texas, comunicó la situación a los familiares del ciudadano en Ecuador. "De acuerdo con la información disponible, la persona se encuentra en un espacio de acogida, en condiciones adecuadas y seguras, y mantiene contacto permanente con su familia", explicaron.

El Ministerio aseguró que continuará brindando la asistencia consular que se requiera, en el ámbito de sus competencias institucionales y conforme al derecho internacional aplicable.

La RDC confirmó este viernes la llegada a su territorio de un grupo de 15 latinoamericanos desde Estados Unidos, tras lo cual el Gobierno del presidente congoleño, Félix Tshisekedi, informó del inicio de la fase operativa de un nuevo "mecanismo de acogida temporal de nacionales de terceros países".

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"El Gobierno recuerda que este mecanismo tiene un carácter estrictamente transitorio, temporal y limitado en el tiempo. No constituye ni un mecanismo de instalación duradera en el territorio nacional, ni una reubicación permanente", preciso el Ministerio de Comunicación y Medios del país africano.

Sin embargo, el Gobierno de la RDC no aclaró la nacionalidad de los deportados, que pertenecen a un primer grupo de un total aproximado de 45 personas, que llegaron en un vuelo de aerolínea Omni Air International que aterrizó en el aeropuerto Kinsasa procedente de Luisiana, tras realizar escalas técnicas en Senegal y Ghana.