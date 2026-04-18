El Gobierno luso quiere que indemnizaciones a víctimas de abusos de la Iglesia no tributen

El Ministerio de Finanzas explicó en un comunicado que buscan excluir de la tributación en el impuesto sobre las personas físicas (IRS, por sus siglas en portugués) las compensaciones financieras "atribuidas en los términos del reglamento aprobado por la Conferencia Episcopal Portuguesa y por la Conferencia de los Institutos Religiosos de Portugal" en 2024.

Esta exención también será aplicable "a las indemnizaciones atribuidas por abusos sexuales a menores y adultos vulnerables en otras situaciones similares, reconocidas por orden del miembro del gobierno responsable del área de justicia".

El Ejecutivo aseguró que el objetivo es que las indemnizaciones mantengan "plenamente su carácter compensatorio y solidario para las víctimas, sin ninguna penalización fiscal".

Más de 4.800 personas podrían haber sido víctimas de abusos por miembros de la Iglesia portuguesa en los últimos sesenta años, según un informe publicado en febrero de 2023 por la Comisión Independiente para el Estudio de los Abusos Sexuales de Niños en la Iglesia Católica.

El pasado 26 de marzo, la Conferencia Episcopal lusa anunció que había aprobado indemnizar a 57 víctimas con unas compensaciones que oscilarán entre 9.000 y 45.000 euros, algo que la principal asociación de afectados por los abusos, Corazón Silenciado, consideró una "afrenta".