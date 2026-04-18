El líder de Hizbulá dice que su formación responderá si Israel viola el alto el fuego

"Porque no confiamos en el enemigo, los combatientes de la resistencia seguirán en el terreno con los dedos en el gatillo y responderán a las violaciones como corresponda", dijo el clérigo chií en un comunicado.

"No puede haber un alto el fuego solo por parte de la Resistencia, debe ser mutuo. No aceptaremos 15 meses de soportar pacientemente una agresión israelí mientras esperamos una diplomacia que no ha logrado nada", agregó.

En los alrededor de 15 meses transcurridos entre la entrada en vigor del anterior cese de hostilidades a finales de 2024 y el estallido del actual conflicto a comienzos del mes pasado, las tropas israelíes siguieron atacando el territorio libanés prácticamente a diario y ocupando cinco de sus colinas.

Por ello, Qassem instó a implementar como "siguiente paso" las demandas que su formación lleva poniendo sobre la mesa desde entonces, incluido el final de los ataques israelíes y la salida de sus tropas del sur del Líbano, donde ahora pretende establecer una 'zona de seguridad'.

Pese al nuevo cese de hostilidades implementado hace dos días, Israel se niega a retirarse del territorio libanés, después de anunciar en las semanas previas que quería ocupar toda la franja que va desde el río Litani hasta la frontera de facto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre sus demandas, el líder del movimiento también citó la liberación de prisioneros en manos de Israel, el regreso de los desplazados a todo el sur y la reconstrucción de las regiones golpeadas por ambas guerras con apoyo de la comunidad internacional.

"Hizbulá está abierto a la plena cooperación con las autoridades libanesas en un nuevo capítulo para lograr la soberanía de nuestra nación, dentro de un marco de unidad, prevención de contiendas internas y utilización de nuestras fortalezas dentro de una estrategia de seguridad nacional", aseguró Qassem.

"Juntos, construiremos nuestra nación y evitaremos que poderes extranjeros impongan su voluntad y logren los objetivos del enemigo israelí a través de la política", agregó, en aparente referencia a Estados Unidos, mediador en el alto el fuego.

En este contexto, el secretario general pidió que el Líbano deje de ser sometido a "humillaciones" a través de negociaciones directas con Israel y de tener que responder a sus dictados, incluyendo que sea Washington quien emita comunicados en nombre del Gobierno libanés.

La medianoche de este jueves entró en vigor una tregua inicialmente anunciada para diez días y que se espera sirva para negociar una solución a largo plazo más detallada, en un proceso de diálogo directo que no cuenta con la participación de Hizbulá.