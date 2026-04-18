El presidente y el primer ministro libanés analizan la consolidación del alto el fuego

En la reunión, los dos líderes repasaron la fase posterior al alto el fuego y los esfuerzos en curso para consolidar la tregua, incluyendo los contactos mantenidos por Aoun con el presidente estadounidense, Donald Trump; el secretario de Estado, Marco Rubio, y varios líderes árabes y extranjeros.

Según la ANN, Salam declaró que las conversaciones también incluyeron la preparación del Líbano para las próximas negociaciones, así como la implementación de las decisiones del Gabinete, "en particular una medida reciente destinada a fortalecer la autoridad estatal en todo Beirut y restringir la posesión de armas en la ciudad exclusivamente al Estado".

El primer ministro expresó su "esperanza de que los residentes desplazados puedan regresar pronto y de forma segura a sus hogares una vez que se consolide el alto el fuego" y afirmó que el Estado libanés apoyará su retorno reparando los puentes dañados, reabriendo las carreteras y proporcionando servicios esenciales en las zonas consideradas seguras y accesibles.

El presidente libanés ya anunció ayer su disposición de trabajar para lograr "acuerdos duraderos" que garanticen la soberanía y la unidad del país, cuando el recuento de muertos por los ataques lanzados por el Ejército de Israel contra el Líbano en las últimas seis semanas hasta la entrada en vigor del alto el fuego ascendió a 2.294 y el de heridos a 7.544.