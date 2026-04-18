España muestra su apoyo a los militares en el Líbano tras muerte de un casco azul francés

"Nuestro pésame a las Fuerzas Armadas francesas por el fallecimiento de uno de sus desplegados en Líbano y nuestro deseo de pronta recuperación a los heridos", afirmó en un mensaje publicado en redes sociales.

Además expresó "todo el apoyo y reconocimiento a los militares que defienden la paz en Unifil" (Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano, en español Finul) y añadió: "Orgullosos de nuestros militares".

Un miembro de la misión de paz de la ONU en el Líbano murió este sábado y otros tres resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, en un ataque con armas ligeras por parte de "actores no estatales" mientras realizaban labores de desminado en el sur del país, informó la propia misión.

El incidente ocurrió por la mañana en la aldea de Ghanduriyah, cuando fue tiroteada una patrulla de Finul que despejaba artefactos explosivos en una carretera, con el objetivo de restablecer los vínculos con posiciones aisladas de la fuerza, según su comunicado oficial.