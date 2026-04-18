FINUL atribuye a "actores no estatales" la muerte de un caso azul y tres heridos

El incidente ocurrió esta mañana en la aldea de Ghanduriyah, cuando una patrulla de FINUL que despejaba artefactos explosivos en una carretera, con el objetivo de restablecer los vínculos con posiciones aisladas de la fuerza, fue tiroteada por "actores no estatales", según el comunicado oficial de la misión.

"Trágicamente, un casco azul sucumbió a sus heridas y tres más resultaron lesionados, dos de ellos de gravedad", indicó FINUL en la nota, en la que detalló que los heridos fueron trasladados de inmediato a instalaciones médicas para recibir tratamiento.

La misión expresó sus "más sinceras condolencias" a la familia, amigos y compañeros del fallecido "que perdió la vida en servicio de la paz" y deseó una "recuperación completa y rápida" a los heridos.

FINUL condenó "este ataque deliberado" contra personal de paz que cumplía con sus tareas y destacó que el trabajo de los equipos de eliminación de artefactos explosivos es "vital" en su área de operaciones, especialmente tras las recientes hostilidades en la zona.

La fuerza de paz de la ONU ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso tras indicar que una evaluación inicial apunta a que los disparos procedieron de "actores no estatales".

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó el ataque tras conocer que el fallecido era un soldado francés y atribuyó el tiroteo al grupo chií libanés Hizbulá: "Todo apunta a la responsabilidad de este ataque incumbe a Hizbulá. Francia exige a las autoridades libanesas que detengan inmediatamente a los culpables y afronten sus responsabilidades junto a la FINUL", señaló en redes sociales.

FINUL reiteró "las obligaciones de todos los actores bajo el derecho internacional de garantizar la seguridad y protección del personal y los bienes de la ONU en todo momento".

Añadió que los ataques deliberados contra cascos azules constituyen "graves violaciones del derecho internacional humanitario y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad", y podrían llegar a calificarse como crímenes de guerra.

Finalmente, FINUL instó al Gobierno libanés a iniciar de inmediato una investigación para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de este ataque.