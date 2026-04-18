Gobernadora de Puerto Rico confiere medalla a militar puertorriqueña muerta en Irán

González realizó el homenaje en el Cementerio Nacional de Puerto Rico, en Bayamón -ciudad aledaña a San Juan-, donde acudieron los familiares de Linse Sabino, entre ellos, su madre, Omayra; su padre, Darren; su hermana, Kelaia, y su hermano, el sargento Zevin, y líderes militares de la isla.

"Hoy es un día doloroso. Hoy se pierde una hija, una hermana, una amiga, una compañera, una puertorriqueña. Una persona que entregó lo máximo que cualquier oficial puede entregar: su vida, su legado y su carrera", expresó González en un comunicado de prensa.

"Como gobernadora esta es la primera vez que se entrega la Medalla de la Gobernadora de manera póstuma y Ariana se la merece", agregó.

La medalla, a su vez, contenía un mensaje en inglés en el que destacaba la carrera de Linse Sabino, en la que fue jefa de Operaciones Actuales de la Fuerza Aérea de EE.UU., y piloto del Escuadrón de Reabastecimiento Aéreo 99 adscrito a la Base Conjunta de la Guardia Nacional Sumpter Smith, en Alabama (EE.UU.).

Linse Sabino murió a los 31 años.

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Junto a Linse fallecieron los estadounidenses John Klinner, de 33 años; Ashley B. Pruitt, de 34; Seth R. Koval, de 38; Curtis J. Angst, de 30, y Tyler H. Simmons, de 28.