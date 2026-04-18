Gran incendio en el oeste de Cuba ha afectado unas 1.700 hectáreas de bosque

Los efectivos del CGB detallaron a medios estatales que se mantienen desde el pasado 10 de abril enfrentando el siniestro, ubicado en la zona de La Lanza, en el municipio de Minas de Matahambre.

El fuego, considerado de “muy grandes proporciones”, no representa aún peligro para los asentamientos poblacionales, pese a su avance por el macizo montañoso, indicó el CGB.

Además, informaron, que las condiciones climáticas siguen siendo desfavorables para el control del siniestro.

Por otro lado, señalaron que en esta jornada el resto de los fuegos reportados en Pinar del Río se mantienen bajo control, entre los cuales se incluyen el del kilómetro 17 de la carretera de Luis Lazo, el de La Güira, y el de La Solita, este último en el municipio San Juan y Martínez.

El informe actualizado indicó que no se lograron extinguir esos siniestros y continúa “la guardia de ceniza” dentro del perímetro de cada uno, con el objetivo de eliminar los focos calientes para evitar su propagación.

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La víspera ya se había informado sobre la extinción de los incendios de El Polvorín, también en San Juan y Martínez; y el de La Vigía, en Minas de Matahambre, con afectaciones a 30 y 10 hectáreas de bosques, respectivamente.

El Cuerpo de Guardabosques señaló que las causas de todos los siniestros se investigan todavía.

En Pinar del Río se habían registrado 46 incendios forestales en lo que va de 2026, con una afectación de más de 950 hectáreas de bosques.

Los especialistas determinaron que solo uno de ellos fue por causas naturales. El resto (sin contar los últimos seis) responde a indisciplinas y negligencias humanas.

Pinar del Río es la segunda provincia más reforestada de Cuba con más de 411.000 hectáreas de bosques y el 48 % de su superficie cubierta de árboles.

En 2025 se quemaron más de 8000 hectáreas, una cifra superior a la de los cuatro años anteriores juntos.

El 96 % de esos siniestros en Cuba se registran entre enero y mayo, periodo coincidente con la época seca, pero estudios del CGB señalan a marzo y abril como los de mayor ocurrencia histórica.