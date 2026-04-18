Hasta un 43 % de Cuba quedará este sábado a la vez sin corriente por la crisis energética

Cuba ha sufrido siete apagones nacionales en el último año y medio, los dos últimos en una misma semana del pasado marzo. El cubano promedio sufre actualmente más horas sin corriente al día que con fluido eléctrico.

El país vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética, que se ha profundizado con el asedio petrolero impuesto por EE.UU. a partir de este enero. Esta medida ha sido calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario 'pico' de la presente jornada una capacidad de generación de 1.810 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.290 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.320 MW.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU..

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En esta jornada, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EE.UU., acción que el Gobierno cubano ha calificado reiteradamente como de "asfixia energética".

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.

La economía cubana, que se ha contraído un 15 % en los últimos cinco años, se encuentra casi totalmente paralizada por los apagones, que están atizando asimismo el descontento social, visible en las pequeñas protestas registradas en las últimas semanas.