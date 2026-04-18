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18 de abril de 2026 - 10:35

Hillary Clinton envía un mensaje de apoyo a los líderes progresistas reunidos en Barcelona

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Barcelona, 18 abr (EFE).- La exsecretaria de Estado y ex primera dama de EE.UU. Hillary Clinton envió un mensaje de apoyo a los líderes progresistas mundiales reunidos este sábado en Barcelona.

Por EFE

Su mensaje de vídeo fue proyectado en la sesión plenaria que cierra la Global Progressive Mobilisation, en la que participaron dirigentes de fuerzas socialistas y progresistas de todo el mundo.

Clinton dio las gracias a los organizadores de este evento y a sus participantes: "Vuestro compromiso y vuestra entrega importan más que nunca".

"Sigamos defendiendo la libertad, la justicia, la igualdad y una idea muy sencilla, pero muy poderosa: entre todos podemos construir un futuro mejor", recalcó.

Hillary Clinton destacó que la ciudadanía en todo el mundo "pide más dignidad, seguridad y oportunidades", así como "un futuro mejor" para los jóvenes.

El trabajo de los dirigentes progresistas congregados en Barcelona, a su juicio, "es parte de ese movimiento mundial" en defensa de "la verdad por encima de la desinformación y los bulos", de los "derechos por encima de la opresión" y de la "esperanza por encima del miedo".