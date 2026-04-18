Jorge Drexler presenta 'Taracá' en Buenos Aires con una fiesta del candombe

De inicio a fin, el artista tendió puentes entre sus dos mundos: España -donde vive- y Río de la Plata -donde nació-, con expresiones de cariño a la capital argentina, recuerdos de su Montevideo natal y homenajes a Joaquín Sabina y Enrique Morente.

Los 10.000 convocados en el Movistar Arena de Buenos Aires disfrutaron de un concierto armónico, sin efectos especiales ni digitales, sobrio, pero muy innovador y enormemente creativo en un escenario con fondo negro.

En su regreso a la raíz, Jorge Drexler decidió que el eje fuera el candombe, aunque durante las casi dos horas y media de concierto también se escucharon aires flamencos, milonga y muchos de sus clásicos, entre ellos ‘Todo se transforma’, ‘Al otro lado del río’, ‘Guitarra y vos’ y ‘Sea’.

“Gracias Buenos Aires por devolverme mucho más de lo que doy”. Con estas palabras arrancó una letanía de buenas canciones. Algunas de las nuevas de ‘Taracá’ ya las conocía el público, pese a que este trabajo ha sido publicado muy recientemente.

Drexler explicó el porqué de ‘Taracá’, dijo que viene de la raíz uruguaya, del regreso a casa, es el sonido del tambor chico del candombe: “ta” (un golpe de mano) y “ra-ca” (dos golpes de palo). Al mismo tiempo lo demostraba en vivo el percusionista uruguayo Julio Sanrizz con sus propias manos.

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Comentó luego que esta onomatopeya es también “estar acá”, un guiño para sus entusiastas que rompieron en aplausos y vítores.

La comunión con el público se produjo cuando el uruguayo bajó del escenario, recorrió el recinto y al final de un pasillo de personas a cada lado se subió a una tarima y allí ofreció buena parte del repertorio. Los de las primeras filas tuvieron que girarse, mirar hacia atrás, y ver cómo se perdía Drexler entre la gente. Y allí cantó a capella.

A esa tarima subió después el argentino Mateo Sujatovich, líder del proyecto musical ‘Conociento Rusia’, quien interpretó junto a Drexler ‘Desastres fabulosos’. El uruguayo reconoció que su invitado es su cantautor favorito, al destacar lo sublime de sus canciones.

“Mientras sube el valor del petróleo, el valor de la vida baja”, reflexionó Drexler en otro momento del concierto, justo antes de cantar ‘Polvo de estrellas’.

Y así fue llegando al final, cada vez con más ritmo y bailando con una mano en el corazón y la otra en el micrófono. Cuando terminó la presentación, el público llevaba tiempo en pie, todos olvidaron que había pagado asiento.

Jorge Drexler se presentó con una banda formada por cuatro mujeres y tres hombres, la mayoría españolas. Los uruguayos fueron el maestro Julio Sanrizz y Florencia Gamba (coros, guitarra y teclados).

Myriam Latrece (coros), Ale López (contrabajo), Eva Catalá (percusión), Vicente Huma (guitarra) y Marc Finyol (percusión), originarios de Madrid, Valencia y Cataluña, completaron una banda impecable.

El cantautor uruguayo, que hizo su primera presentación de Taracá hace una semana en la ciudad argentina de Mendoza, ha continuado en Buenos Aires, donde volverá a actuar este sábado, para luego proseguir su gira por el resto de Latinoamérica y España.