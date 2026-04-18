Jurado electoral de Perú realizará recuento de votos de 106 actas observadas

La funcionaria explicó a la emisora RPP que, a la fecha, tienen 15.470 actas observadas de los comicios generales del pasado domingo y lunes, y un 30 % corresponden a las votaciones presidenciales, es decir, 5.752 actas que fueron enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) por errores u omisiones al momento de registrar los votos.

De ese universo, son 106 actas de sufragio presidencial las que pasarán por un recuento de votos, pero la cifra puede aumentar con el paso de las horas porque el escrutinio aún está en curso, indicó Clavijo.

Hasta la fecha, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha contabilizado el 93,42 % de actas a nivel nacional, que le dan un 17 % de votos válidos a la candidata derechista Keiko Fujimori, seguida por un 12 % a favor del postulante izquierdista Roberto Sánchez y 11,9 % a favor del ultraconservador Rafael López Aliaga.

Clavijo informó que el recuento de votos empezará el lunes próximo, en sesión virtual pública, con las actas de la provincia de Chanchamayo, con la expectativa de culminar, a más tardar, en la quincena de mayo con todo el escrutinio presidencial.

"Tenemos previsto culminar esta etapa de actas observadas porque tenemos que tener claridad sobre qué organizaciones políticas van a segunda vuelta", afirmó la secretaria general del JNE.

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La definición del postulante que irá a segunda vuelta el próximo 7 de junio con Fujimori se debate voto a voto, dado que la diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de alrededor de 13.000 votos en estos momentos.

Después de los problemas en el reparto del material electoral en Lima, que llevaron a que numerosos centros de votación abriesen con hasta cinco horas de retraso el domingo, y otros incluso el lunes en un precedente inédito, han salido a la luz también deficiencias en el traslado y cadena de custodia de los votos a sus respectivos almacenes.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, aseveró el viernes que "existen serias irregularidades respecto al manejo y función del ente encargado de la organización de proceso (ONPE), y eso hace que se tengan que tomar las medidas más radicales que correspondan".

La autoridad electoral consideró que esas irregularidades "no pueden pasarse por alto" al recordar que "nunca antes se había presentado en un proceso electoral una demora" en el reparto del material electoral, lo que motivó que el JNE denunciara ante la Fiscalía a la ONPE y a su jefe, Piero Corvetto, para quien López Aliaga pide su captura inmediata.