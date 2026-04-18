Kiev dice que atacó a una refinería rusa en Syzran, a unos 1.000 kilómetros de Ucrania

"Syzran, Rusia. Arde una refinería", escribió Kovalenko en su cuenta de Telegram, en un mensaje que acompañó con una foto en la que se observa dos grandes columnas de humo negro en un territorio junto a una gran masa de agua, que podría ser el río Volga.

Según informó el medio digital ucraniano 'Ukrainska Pravda', el ataque de las fuerzas de Ucrania tuvo lugar gracias a drones y, de acuerdo con "análisis preliminares", el incendio "se declaró cerca de un parque de tanques de almacenamiento de la refinería de Syzran".

'Ukrainska Pravda' publicó también vídeos de testigos oculares del ataque que publicaron las imágenes en varias cuentas de Telegram.

Syzran es una ciudad rusa, la tercera mayor de la región de Samara, situada junto al río Volga y a unos 1.000 kilómetros del territorio ucraniano y a unos 885 kilómetros al sureste de Moscú.