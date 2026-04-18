Klingbeil destaca en Barcelona el papel de la cooperación en mundo "cada vez más dividido"

"Estoy muy agradecido de que Pedro Sánchez haya invitado para este encuentro, es una importante señal para un tiempo está cada vez más dividido", dijo Klingbeil, antes de destacar el papel de la importancia de la solidaridad y la cooperación internacional.

"Buscamos la cooperación, estoy convencido de que la cooperación es más fuerte, y hoy vamos, entre representantes progresistas de Gobiernos, abordar qué podemos hacer para fortalecer el orden internacional", abundó.

Klingbeil también destacó que, en un mundo en el que se desarrollan conflictos con impacto económico, fortalecer el orden internacional implica facilitar que los ciudadanos superen las crisis causadas por guerras o aranceles.

"La gente que representamos sienten los efectos de las guerras y los aranceles", señaló el vicecanciller y titular de Finanzas de Alemania, en una alusión a la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, y conflictos internacionales como el de Irán o la invasión de Ucrania.

Además, Klingbeil destacó que para los países europeos "es importante trabajar" en los puntos fuertes del Viejo Continente, para tener así "soberanía y capacidad de resistencia en Europa".