Las defensas ucranianas derriban 190 drones en ataque nocturno ruso

"Según datos preliminares, hasta las 8.30 (5.30 GMT), las defensas aéreas derribaron o suprimieron 190 drones de tipo Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos en el norte, sur y este del país", indicó la Fuerza Aérea de Ucrania en su cuenta de Telegram.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, en el ataque, que se desarrollaba aún en el momento de la publicación del mensaje, Rusia empleó 219 drones.

Se registraron impactos de 28 drones en 17 puntos del país invadido por Rusia, según precisó la nota castrense, que indicó que en otros nueve lugares hubo choques de restos de drones derribados por las fuerzas ucranianas.

"El ataque sigue su curso, y hay varios drones enemigos en el aire", señaló el comunicado de la Fuerza aérea.