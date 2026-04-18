Machado certifica su desencuentro con Sánchez y confirma que coordina con Trump su vuelta

La nobel de la paz dijo este sábado que "lo ocurrido en Barcelona", en alusión a la Cumbre de la Democracia organizada por el Gobierno español, "ha evidenciado por qué mi reunión (con Pedro Sánchez) no es conveniente".

Con estas palabras Machado respondió a las preguntas relacionadas con las declaraciones sobre la situación de Venezuela que han hecho algunos de los líderes internacionales presentes en el foro que se celebra en Barcelona.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que entre el pueblo venezolano hay "un gran temor" al regreso de María Corina Machado, por si decide acometer una "vendetta política".

Por su parte, el dirigente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hicieron en Barcelona un llamamiento a la no injerencia política en Venezuela.

"Los hechos han evidenciado por qué la reunión (con Sánchez) no era conveniente", señaló María Corina Machado, que durante su visita a España se ha reunido con varios líderes conservadores, como Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox), pero no ha tenido ningún encuentro con los socialistas del Gobierno español.

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"Mi presencia en España coincidiendo con el Foro Progresista no fue intencionada, pero si providencial", añadió.

"Hay algunos que se empeñan en decir que no estamos preparados para la democracia, pero no hay ningún pueblo en el mundo tan preparado para unas elecciones libres como Venezuela", sentenció.

Un tono muy diferente fue el que la líder opositora utilizó para referirse al presidente estadounidense, de quien dijo que solamente "hay un líder en el mundo, un jefe de Estado, que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela, y ese es Donald Trump".

"Eso es algo que los venezolanos siempre recordaremos y siempre agradeceremos", agregó Machado en referencia a la operación militar estadounidense que capturó al exmandatario venezolano Nicolás Maduro en enero pasado.

La venezolana reafirmó que piensa regresar a Venezuela y que está hablando al respecto "con el Gobierno de Estados Unidos", consciente de que esa vuelta "implica riesgos", aunque sostuvo que las amenazas no la van a frenar.

"Nuestro deber es estar en Venezuela acompañando a los venezolanos", declaró.

Sobre la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, Machado comentó que representa "el caos, la violencia y el terror", en contraposición, dijo, al movimiento que ella abandera y que "quiere avanzar en paz".

"Nosotros representamos a la sociedad venezolana que quiere avanzar en paz", destacó Machado, para quien el "régimen criminal" sigue estando en el país pese a la captura de Maduro porque "han cambiado a figuras nefastas por otras más nefastas".

Según Machado, "miedo le tienen al pueblo los que quieren aferrarse al poder", y no hay justificación para impedir que la sociedad venezolana "se exprese" en unas elecciones.

La premio nobel de la paz dijo también que la única garantía de estabilidad para Venezuela "son unas elecciones limpias y libres" que permitan avanzar en la "transición ordenada" hacia la democracia.

"Venezuela será libre y pronto los llevaremos con nosotros de vuelta a casa", indicó Machado a los "millones de venezolanos forzados a dejar su país".

La garantía para que eso ocurra es la celebración de unas "elecciones libres" y "para eso regresaremos pronto a nuestro país", insistió la líder opositora.

Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral y dan prioridad a la economía. El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era "perentorio" definir una fecha sobre comicios en el país.

La rueda de prensa que Machado ofreció en Madrid se prolongó durante dos horas, el doble de lo previsto, y en dos momentos la líder se saltó el protocolo: cuando se acercó a abrazar a la opositora recientemente excarcelada Catalina Ramos y cuando un periodista cubano se subió al estrado para agradecer a María Corina su apoyo a la oposición de la isla.