Más de 20 detenidos y tres diputados opositores hospitalizados tras disturbios en Tirana

La manifestación, organizada por el líder del opositor y conservador Partido Democrático, Sali Berisha, congregó a miles de personas frente a la sede del gobierno encabezado por el primer ministro socialista Edi Rama.

Los disturbios comenzaron al término de los discursos, cuando algunos manifestantes lanzaron fuegos artificiales y cócteles molotov contra la oficina del jefe de Gobierno.

La policía, que había desplegado un cordón de seguridad para proteger el edificio, respondió con cañones de agua, gas lacrimógeno y gas pimienta para dispersar a los asistentes.

Entre los heridos que debieron ser hospitalizados se encuentran los diputados opositores Luçiano Boçi, Klevis Balliu y Flamur Noka, además de varios manifestantes y un activista de la sociedad civil.

Berisha visitó a los heridos en el hospital esta madrugada y denunció el uso de sustancias prohibidas por parte de la policía, según recoge el canal de televisión Top Channel.

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Por su parte, el ministro del Interior, Besfort Lamallari, rechazó las acusaciones y elogió la actuación policial en un mensaje en las redes sociales por su "respuesta profesional, moderación y su actuación inmediata" contra quienes utilizaron artefactos incendiarios.

Las protestas contra el Gobierno comenzaron a finales del año pasado y se han extendido durante 2026, impulsadas por un escándalo de corrupción que involucra a la viceprimera ministra Belinda Balluku, suspendida por un tribunal anticorrupción dentro de una investigación por presuntos abusos en contrataciones públicas.

Desde entonces, el PD ha organizado siete protestas de escala nacional, todas culminadas en enfrentamientos con el uso de bengalas, cócteles molotov y material pirotécnico, en las que exige la dimisión de Rama y la convocatoria de elecciones anticipadas.

La formación opositora, que perdió las elecciones parlamentarias de 2025, ha intensificado la presión en las calles, acusando al Gobierno de corrupción y vínculos con el crimen organizado.