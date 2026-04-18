México detiene a húngaro requerido por narcotráfico, uno de los 10 más buscados en Europa

El arresto de Balla, de 48 años, fue realizado en el estado de Quintana Roo (sureste), apuntó la autoridad, en un comunicado.

Añadió que el detenido cuenta con una orden de arresto en Hungría por tráfico de estupefacientes y tiene ficha roja de Interpol, así como una orden de arresto emitida por Europol.

"Es considerado uno de los diez objetivos más buscados en Europa", expuso.

El detenido es vinculado a redes de narcotráfico en Europa del Este.

El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), el Instituto Nacional de Migración (INM) y autoridades estatales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La detención ocurre como parte de la colaboración de México con autoridades internacionales para ubicar y detener a prófugos buscados en el extranjero.

Recientemente, en México han sido arrestados Samuel Ramírez Jr., uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, capturado en marzo en Sinaloa por homicidio y tentativa de homicidio en Estados Unidos, y Remigio ‘N’, detenido hace unos días en Quintana Roo con orden de extradición hacia Estados Unidos por tráfico de personas y crimen organizado.