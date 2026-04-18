Muere un soldado israelí en el sur del Líbano, el primero desde que empezó la tregua

Según un comunicado castrense, el soldado, identificado como el sargento de la reserva Barak Kalfon, falleció en combate en un incidente en el que otros tres soldados resultaron heridos, dos de ellos con lesiones de estado moderado.

Según dijo una fuente militar a EFE, el incidente se produjo el viernes, cuando tropas de reserva del batallón 7056 realizaban registros en busca de armas en un edificio en la localidad de Jibin, en el sector occidental del sur del país vecino.

Durante la inspección del inmueble, que posteriormente fue identificado como una estructura con explosivos ocultos, se produjo la detonación de un artefacto que causó la muerte del suboficial y heridas a los otros tres militares.

Los soldados heridos fueron evacuados a un hospital para recibir tratamiento médico y sus familias ya han sido notificadas, añadió está fuente vinculada al Ejército.

El Ejército israelí informó este sábado de haber llevado a cabo nuevos bombardeos en el sur de Líbano, pese al alto el fuego vigente, al asegurar que actuó en "legítima defensa" contra una supuesta célula de Hizbulá detectada en las proximidades de sus tropas desplegadas en la zona.

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El Ejército israelí sostuvo que estas acciones no contravienen el alto el fuego, al enmarcarlas en medidas de autodefensa autorizadas por el mando político.

Los ataques se produjeron después de que ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmase que Washington ha prohibido a Israel bombardear Líbano como parte del alto el fuego.