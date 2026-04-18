Paz dice que militares bolivianos buscan alianzas con países tras 20 años de aislamiento

En un acto por el 135 aniversario del Colegio Militar del Ejército, el mandatario sostuvo que actualmente "el mundo está tocando las puertas" para que las Fuerzas Armadas bolivianas "hagan nuevas alianzas con otros países".

"Nos aislaron durante 20 años. Hoy día, las Fuerzas Armadas están trabajando para retomar relaciones con países europeos, con países de nuestro continente, con países hermanos en fronteras", manifestó.

Según Paz, su Gobierno está "abriendo las puertas para que la mejor tecnología" y "las mejores formaciones y enseñanzas lleguen a Bolivia", para que este 2026 sea el año "de la transformación" de las Fuerzas Armadas.

El gobernante, que tomó posesión en noviembre pasado, también reiteró que las anteriores administraciones "dejaron un país arrasado, un país con un Estado corrupto" y aseguró que en sus cinco meses de gestión está "combatiendo" contra "esa corrupción que está en cada uno de los estamentos del 'Estado tranca'".

También reconoció que "Bolivia ha sufrido en los últimos meses un golpe duro", en alusión a los problemas generados por los combustibles de mala calidad.

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Paz afirmó que "uno a uno están yendo a la cárcel aquellos que engañaron e hicieron de la corrupción una metodología para generar ganancia a costa del dolor del pueblo" y aseguró que se tienen los recursos financieros para continuar resarciendo a quienes han denunciado daños causados en sus vehículos por el combustible en mal estado.

A fines de marzo, el presidente boliviano denunció la existencia de una "mafia internacional" que involucra a Chile, Argentina y Paraguay, dedicada al robo, adulteración y sabotaje de gasolina y diésel que generó perjuicios económicos de hasta 150 millones de dólares a su país, y apuntó al Gobierno de Luis Arce (2020-2025).