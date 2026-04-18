Pekín despliega maniobras "de rutina" en las disputadas aguas del Mar de China Meridional

Los ejercicios tuvieron lugar en áreas "relevantes" marítimas y del espacio aéreo de las citadas aguas, según el coronel Xu Chenghua, portavoz del Comando del Teatro Oriental de Operaciones del Ejército chino.

De acuerdo con la misma fuente, se trató de maniobras de rutina programadas según el plan anual de las fuerzas armadas del gigante asiático, con el objetivo de poner a prueba las capacidades operativas conjuntas del EPL en el Mar de China Meridional, unas aguas cuya soberanía Pekín reclama en su casi totalidad y por las que pasa alrededor de un tercio del comercio marítimo mundial.

Xu indicó que el Teatro Oriental organizará de manera rutinaria operaciones militares en función de las "necesidades de la situación de seguridad" y defenderá "la soberanía nacional y la seguridad, así como la paz y estabilidad regionales".

El portavoz no precisó ni las áreas concretas donde se desarrollaron las maniobras ni el número de efectivos, barcos y aviones que participaron.

Sin embargo, China presentó una protesta el viernes ante Nueva Zelanda por la presencia de un avión de guerra P-8A de ese país en el espacio aéreo y zonas costeras del Mar de China Meridional y el Mar Amarillo que, según el Ministerio de Exteriores chino, llevó a cabo patrullas de "reconocimiento cercano y acoso" que implicaron riesgo para el tráfico aéreo civil.

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China reclama la soberanía sobre prácticamente la totalidad del Mar de China Meridional, una reivindicación que choca con las demandas territoriales de países como Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunéi por esta región estratégica, que cuenta con potenciales reservas de petróleo y gas.