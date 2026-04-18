Ramaphosa pide reformar la ONU y sumar a África y otras regiones al Consejo de Seguridad

"La ONU no puede continuar operando de la misma manera que ha operado en el pasado", dijo en la clausura de la Global Progressive Mobilisation, que se celebra en Barcelona.

Ramaphosa participó antes en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, donde precisamente los líderes progresistas reunidos se hicieron eco de esta reivindicación.

El presidente sudafricano criticó que África, un continente con 1.400 millones de personas, no tenga representación permanente en el Consejo de Seguridad, como tampoco la tiene Latinoamérica o "grandes países como la India".

"Tienen que estar representados y tienen que tener una voz", afirmó, antes de añadir que eso es clave para avanzar hacia la paz y luchar contra la desigualdad.

Si no, dijo, el resultado es que hay "unos pocos países" que ejercen el derecho de veto sobre "todo lo que sea progreso" en el mundo.

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Actualmente son miembros permanentes del Consejo de Seguridad Estados Unidos, Francia, Rusia, China y el Reino Unido, con derecho de veto, mientras que hay diez miembros no permanentes.

Ramaphosa también pidió reformar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial porque "no pueden seguir representando solo los intereses occidentales".

El presidente sudafricano aseguró que el foro progresista celebrado este fin de semana en Barcelona demuestra que hay gobiernos y movimientos que se plantan ante los "poderosos" y apoyan causas como la del pueblo palestino en Gaza.

Según alegó, y ante las guerras que sacuden el mundo, no es momento para "desesperar o dudar", sino de unirse y aliarse para defender "un nuevo camino de paz".

"Nunca ha habido un momento más importante que ahora para el resurgimiento del progresismo global", sostuvo.

Añadió que la respuesta del progresismo a los movimientos de extrema derecha no puede quedarse en la mera oposición.

"Tenemos que ofrecer algo que sea mejor. Hablar de las preocupaciones de las comunidades que sienten que se las ha dejado atrás", zanjó.