Rusia y Turquía cooperarán en solución de crisis internacionales, incluyendo guerra Irán

"Rusia y Turquía reafirmaron su compromiso mutuo de continuar la cooperación constructiva para desarrollar soluciones eficaces para la resolución de crisis", informó el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado publicado en su portal oficial.

La dependencia encabezada por Lavrov indicó que el titular de Exteriores ruso se reunió con su homólogo turco en los márgenes del Quinto Foro Diplomático de Antalya.

"Durante una reunión bilateral con Hakan Fidan, celebrada al margen del evento, se abordaron en detalle aspectos clave de la agenda internacional y regional, incluyendo la situación en el Golfo Pérsico y Oriente Medio", indicó la diplomacia rusa.

Lavrov y Fidán "intercambiaron impresiones sobre temas políticos actuales del diálogo ruso-turco y analizaron los principales objetivos de la cooperación comercial, económica y energética", además de acordar futuras reuniones.

El ministro de Exteriores ruso arribó este domingo a Antalya, donde representantes de más de 150 países, entre ellos 20 jefes de Estado o de Gobierno, se reúnen desde este viernes para debatir sobre asuntos internacionales bajo el tema general de "Gestionar las incertidumbres mientras se diseña el futuro".

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El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, inauguró esta quinta edición del Foro, en el que este año también participan Ilham Aliyev y Ahmed al Sharaa, presidentes de Azerbaiyán y Siria respectivamente; el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif; y el alto representante para la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, Miguel Ángel Moratinos.