Sánchez llama a la acción a los progresistas para defender la democracia y no resignarse

Sánchez ha hecho esta llamada en su intervención de apertura de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se celebra en Barcelona y en la que participan líderes progresistas de varios continentes.

El jefe del Ejecutivo subrayó que quienes se reúnen en la capital catalana en esta jornada comparten una preocupación y una responsabilidad para hacer todo lo que sea necesario en defensa de la democracia.

Ha señalado que la "comunidad política en construcción" que se da cita en Barcelona sabe que "la democracia no se puede dar por sentada" en un contexto de ataques, así como de "un intento tras otro de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza".

Para él, el verdadero riesgo de las democracias es "que se vacíen por dentro, mientras se las ataca desde fuera".

Por eso ha recalcado que la respuesta no puede ser meramente defensiva, ni debe resignarse a resistir, sino que hay que proponer, liderar y demostrar que la democracia "no solo se defiende, sino que se fortalece y se perfecciona día a día".

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Sánchez ha considerado prioritario entre los objetivos de esta cumbre la defensa del sistema multilateral, aunque con las reformas que sean necesarias, momento en el que ha insistido en su propuesta de que sea una mujer quien esté al frente de la ONU para relevar a António Guterres.

A ello ha sumado la adopción de medidas relativas a la gobernanza digital para hacer frente a la desinformación y que los algoritmos premien el odio o los mensajes violentos, algo que ha recordado que su Gobierno está combatiendo con propuestas legislativas.

La tercera prioridad de la cumbre es combatir la desigualdad, que ha dicho que, además de ser injusta, es difícilmente compatible con democracias sanas y fuertes.

"Cuando el progreso no se distribuye, cuando las oportunidades no llegan a todos y a todas, cuando amplias capas de la población sienten que el sistema no responde, la democracia pierde legitimidad", ha añadido.

El presidente del Gobierno ha defendido que lo que une a los participantes de esta cumbre "es más que un diagnóstico", puesto que se trata de "una visión" compartida.

"Compartimos la visión de que la democracia es el mejor sistema para responder a la complejidad de nuestras sociedades" y "la convicción de que nuestras democracias deben adaptarse y renovarse para responder mejor a las demandas de nuestro tiempo", ha completado.

Sánchez ha defendido que en este foro se debe dar un "paso más", ya que "es el momento de pasar del compromiso a la acción concertada, de reforzar la alianza, de ofrecer resultados y volver a crear esperanza entre nuestras sociedades".

Es hora, ha añadido, de "bajar de la ventana a la calle y no solo observar, sino actuar".

"Es el momento de hacer frente al miedo con mas democracia y a la desigualdad con mas justicia", ha resuelto.