Scorpions cancela su gira de 60 aniversario en la India por motivos médicos

El tour, que celebraba los 60 años de trayectoria de la banda, era uno de los eventos musicales más esperados del año en el gigante asiático, donde Scorpions no realizaba una gira de esta envergadura desde 2007.

"Lamentamos informaros de que la gira de Scorpions en la India queda cancelada debido a circunstancias médicas imprevistas que afectan a los miembros de la banda", señaló en un comunicado la plataforma de venta de entradas BookMyShow.

La cancelación se ha producido a menos de 24 horas de que la banda subiera al escenario en Shillong (21 de abril), la ciudad del noreste de la India considerada la capital del rock del país y donde se esperaba una afluencia masiva de fans de los estados vecinos.

El itinerario también incluía paradas en Nueva Delhi (24 de abril), Bangalore (26 de abril) y Bombay (30 de abril). La organización ha confirmado que el proceso de reembolso de las entradas será automático y se completará en un plazo de diez días.

Scorpions es una de las bandas de rock más exitosas de la historia, con más de 100 millones de álbumes vendidos y éxitos globales como "Wind of Change" y "Still Loving You". La actual formación de la gira de aniversario cuenta con los miembros históricos Meine, Schenker y Jabs, además del bajista Paweł Mąciwoda y el baterista Mikkey Dee (exmiembro de Motörhead).