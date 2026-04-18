Shtayyeh, ex primer ministro de Palestina: "Movilicémonos para acabar con el genocidio"

"Movilicémonos para llevar a los criminales ante la justicia", añadió en la clausura de la cumbre Global Progressive Mobilisation en Barcelona, en una intervención en la que dio las gracias a las fuerzas progresistas presentes por el apoyo a la causa palestina.

Durante su intervención, el público coreó varias veces el lema 'Free, free Palestine' y 'Boicot Israel'. Varios asistentes llevaban también pañuelos palestinos.

Shtayyeh celebró esa reacción: "Solo me arrepiento de una cosa, y es que el primer ministro de Israel (Benjamín Netanyahu) no haya sido invitado para ver que todo el mundo se alza contra él. Debería ver que todo el mundo está con Palestina".

El ex primer ministro palestino dijo que hoy no está en Barcelona "para quejarse ni para llorar", sino para defender con "orgullo" la libertad de su pueblo.

También se mostró convencido de que los palestinos conseguirán ser "libres" porque nada destruirá su "determinación".

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"Grabamos en piedra que Palestina debe ser libre y que Palestina es para los palestinos. Que Jerusalén es la capital eterna de Palestina", afirmó.

Shtayyeh agradeció las palabras que dedicó al pueblo palestino el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien recordó que Nelson Mandela dijo en su día que los sudafricanos nunca serían libres hasta que también lo fueran los palestinos.

Además, Sudáfrica ha llevado a Israel ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de genocidio cometidos durante la guerra en la Franja de Gaza y, posteriormente, otros países han respaldado esta demanda.

Shtayyeh agradeció el compromiso de Ramaphosa y pidió "acabar con el colonialismo de los asentamientos" por parte de Israel.