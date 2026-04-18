Un fallecido y tres heridos tras caer una avioneta en el este de Paraguay

El director de Aeronáutica Civil de la Dinac, Gustavo Sandoval, indicó a EFE que aproximadamente a las 16:00 hora local (19:00 GMT) recibieron "una declaración de emergencia" de una avioneta Cessna que despegó con destino al Aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, tras presentar "desperfectos mecánicos".

"A minutos de esa declaración, el piloto estaba tratando de volver a la pista, pero ya no llegó lastimosamente, cayó muy cerca de la misma", relató el funcionario quien detalló que en la aeronave viajaban cuatro personas.

La avioneta se precipitó en inmediaciones de un asentamiento llamado San Isidro, ubicado a unos 600 metros en línea recta del aeropuerto, y luego se incendió.

Los bomberos, personal médico y funcionarios de la Dinac acudieron al lugar del accidente y constataron la muerte del piloto de la avioneta, el general retirado Fernando Noldin, refirió Sandoval.

El director dijo que dos de los heridos "de gravedad moderada" fueron trasladados a hospitales de la zona y otra persona, que estaba consciente tras el accidente, fue atendida al presentar golpes y un corte en la cabeza.

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Sandoval subrayó que la Dinac ha iniciado una investigación para determinar las causas del accidente.

La aeronave pertenece a la empresa Aerotax S.A., un operador aéreo que está habilitado para transportar dinero, detalló el director.