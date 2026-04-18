Un hombre abre fuego en Kiev y deja al menos dos muertos y cinco heridos

"Según los doctores, dos de los muertos están en el distrito de Holosíiv", señaló el alcalde en su cuenta de Telegram, en la que indicó el suceso tuvo lugar en la zona sur de la capital.

Klichkó informó de "cinco personas heridas en el tiroteo" que "fueron hospitalizadas en un hospital de la capital".

"Entre ellas se encuentra un menor. También el guarda de seguridad del supermercado donde entró el tirador y en el que se encuentra", abundó.

"Una operación para detener al hombre que abrió fuego, que está actualmente dentro del supermercado, está en curso", según las primeras explicaciones que dio el alcalde, quien añadió que los heridos adultos están siendo examinados y se les está facilitando asistencia en el lugar.