Un senador estadounidense: "Sánchez ha mostrado al mundo cómo enfrentarse a los matones"

Así lo ha dicho en la sesión de clausura de la Global Progressive Mobilisation, un foro que ha reunido en los últimos dos días en la ciudad de Barcelona a dirigentes de fuerzas socialistas y progresistas de todo el mundo.

Murphy se ha mostrado muy crítico con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien ha dicho que es "la mayor amenaza a la democracia de EE.UU. desde la guerra civil".

"Está acabando con nuestra democracia", ha denunciado Murphy, que considera que su país se encuentra "en pleno sistema autoritario".

Además, el de Trump es "el gobierno más corrupto de la historia" de EE.UU., ha afirmado el senador del Partido Demócrata, que se ha mostrado convencido de que el trumpismo saldrá derrotado en las próximas elecciones estadounidenses, como le ocurrió la semana pasada a Viktor Orban en Hungría.

La victoria de la oposición en Hungría, ha señalado, dio "esperanzas" a los demócratas estadounidenses: "Gracias por haber salvado su democracia y de rebote quizá la nuestra", ha apuntado.

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Murphy ha hecho un llamamiento a "los progresistas de todo el planeta" a "unirse", teniendo en cuenta que las fuerzas de la extrema derecha "cuentan con que estemos divididos y nos peleemos por cuestiones de pureza".