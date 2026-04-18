Un terremoto de magnitud 5,3 sacude el noreste de Afganistán sin causar daños

El sismo se produjo a las 7:30 hora local (3:00 GMT) con un hipocentro localizado a 198,8 kilómetros de profundidad, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro se ubicó en el distrito de Jurm, una remota zona montañosa en la cordillera del Hindu Kush.

A pesar de la magnitud del temblor, la gran profundidad del hipocentro parece haber amortiguado el impacto en la superficie. "Según nuestros contactos e información recopilada hasta el momento, no se han reportado víctimas en la provincia de Badakhshan", confirmó a EFE el director de Información y Cultura de la región, Zabihullah Amiri.

El temblor se sintió de forma prolongada en varias provincias del este y noreste del país, incluidas Nangarhar, Laghman, Nuristan y Kunar, además de la capital afgana.

Este es el segundo sismo de magnitud superior a 5 que sacude el noreste afgano en menos de una semana, tras el temblor registrado hace poco más de una semana en la misma zona y que dejó una docena de muertos.

Afganistán se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad sísmica, situada sobre el límite de las placas tectónicas india y euroasiática. La provincia de Badakhshan, y específicamente el distrito de Jurm, es uno de los puntos con mayor actividad sísmica del mundo debido a la compleja estructura de fallas de la cordillera del Hindu Kush.

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Aunque el sismo de hoy no ha causado estragos, el país todavía recuerda la devastación de octubre de 2023, cuando una serie de terremotos en la provincia occidental de Herat dejaron más de 2.000 muertos y miles de viviendas destruidas.