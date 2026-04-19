El favorito en las elecciones de Bulgaria aboga por unas relaciones respetuosas con Rusia

Radev declaró a la prensa, tras depositar su voto en Sofía en las octavas elecciones legislativas desde 2021, que era importante "respetar el papel histórico de Rusia en la liberación de Bulgaria", en referencia a la guerra ruso-turca de 1877 y 1878 que puso fin a siglos de dominio otomano.

El político, un antiguo comandante en jefe de la Fuerza Aérea considerado prorruso, señaló que las relaciones con Rusia deben centrarse en la cooperación económica y en cuestiones de seguridad y defensa, y expresó su confianza en futuros acuerdos entre la UE y Moscú en materia de seguridad.

En sus declaraciones no hizo mención alguna a la guerra en Ucrania, iniciada por la invasión rusa.

Según las encuestas, Radev podría obtener alrededor del 35 % de los votos al beneficiarse de su popularidad como jefe del Estado, un cargo protocolario del que dimitió en enero para presentarse a estas legislativas, y al hartazgo de la ciudadanía por la inestabilidad política y la corrupción en el país más pobre de la UE.

El desencanto con la política llevó a que las últimas elecciones de octubre de 2024 tuvieran una participación de sólo el 38 %, mientras que este domingo se espera una afluencia a las urnas mucho mayor.

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El último Gobierno, un tripartito encabezado por el partido conservador Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB) cayó el pasado diciembre después de 11 meses en el poder en medio de protestas contra la corrupción y el temor al encarecimiento debido a la introducción del euro en enero de 2026.

Radev apoyó esas protestas y ha criticado especialmente al líder del GERB, el tres veces primer ministro Boiko Borisov, y al político y magnate Delyan Peevski, sancionado por Estados Unidos y Reino Unido por corrupción, por representar, a su juicio, el "estado mafioso" que empobrece Bulgaria.

Radev hizo un llamamiento este domingo a la participación ciudadana para "romper el modelo oligárquico" y frenar la "compra de votos" que atribuye a Borisov y Peevski.

Las encuestas dan al GERB de Borisov alrededor del 19 % de los apoyos, mientras que la coalición reformista y proeuropea PP-DB, obtendría un 11 %, y en cuarta posición aparece la formación DPS-Nuevo Comienzo de Peevski con hasta el 10 %.

La ultranacionalista y prorrusa Resurrección mantendría representación parlamentaria con hasta el 7 % de los votos, aunque con un notable retroceso respecto a las elecciones de 2024 (13 %) atribuido en parte al trasvase de apoyos hacia Radev.

A pesar de su ventaja, las proyecciones indican que Radev no logrará una mayoría absoluta en el Parlamento de 240 escaños, por lo que necesitará pactar con otros partidos.

Ha descartado alianzas con GERB y DPS-Nuevo Comienzo, y ha mostrado grandes reservas hacia las formaciones proeuropeas PP-DB debido a que esa coalición apoya claramente a Ucrania.

"Para mí, lo más importante es formar un Gobierno estable y sostenible que pueda resolver los problemas de los ciudadanos búlgaros. Volver a convocar elecciones en otoño no es una opción", aseguró este domingo.

La jornada electoral transcurre con normalidad en los más de 12.700 colegios del país y se espera que las primeras proyecciones a pie de urna se den a conocer poco después del cierre de los colegios a las 20.00 hora local (17.00 GMT).