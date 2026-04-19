Las Fuerzas Armadas ucranianas derriban 203 drones en ataque nocturno ruso

Según informó la Fuerza Aérea de Ucrania en un mensaje en su cuenta de Telegram, Rusia lanzó en su ataque nocturno un total de 236 drones de tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros modelos.

La gran mayoría de esos drones, unos 150 en total, eran drones modelo Shahed, de tecnología iraní.

Los militares ucranianos registraron 32 impactos de drones en 18 puntos del país, mientras que en otras ocho localizaciones hubo consecuencias por la caída de drones derribados, señaló el parte.

El ataque aún continuaba en el momento de la transmisión de la nota castrense.