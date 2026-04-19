Resultados oficiales de los comicios húngaros confirman la mayoría cualificada de Magyar

Según los datos definitivos, el Tisza recibió el 53,18 % de los votos y contará con 141 de los 199 escaños del Parlamento, mientras que el hasta ahora gobernante y dominante Fidesz tendrá 52 diputados tras recibir un 38,6 % de los votos.

La formación de extrema derecha Nuestra Patria consiguió el 5,6 % y contará con seis parlamentarios.

El recuento se alargó una semana, ya que había que esperar que los votos emitidos en el extranjero, en un total de 149 ciudades de todo el mundo, lleguen a la sede de la NVI.

Los resultados de las elecciones del pasado 12 de abril significaron el fin del Gobierno de Orbán, que dirigió el país durante 16 años y cuatro mandatos consecutivos.

La participación en las elecciones fue muy alta, con el 78,9 %, nueve puntos porcentuales más que hace cuatro años y el nivel más alto desde 1989.

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Magyar, que prestará juramento antes del fin de mayo, promete romper con las políticas prorrusas y eurocríticas de Orbán.

“Hungría fue, es y será miembro de la Unión Europea y la OTAN”, dijo el líder conservador tras su victoria.

Se espera que en los primeros días de mayo se reúna el Parlamento y Magyar ya ha adelantado que propondrá que él y su Gobierno sean electos esa misma jornada, para acelerar el proceso de entrega del poder.