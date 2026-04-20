AI sigue denunciando torturas y ataques rusos a zonas pobladas en el cuarto año de guerra

Estos dos tipos de abusos ya habían sido denunciados por la organización no gubernamental en los años anteriores de guerra.

AI cifra el número de víctimas civiles en cerca de 15.000 muertos y más de 40.000 civiles heridos desde el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia comenzó su invasión a gran escala, hasta septiembre de 2025.

La mayor parte de muertos civiles murieron, según el informe, cerca del frente. Una parte significativa de estas personas perdieron la vida al ser atacadas con drones rusos de corta distancia.

El capítulo de Ucrania dedica un apartado a los prisioneros de guerra.

“Los que fueron liberados en canjes denunciaron tortura y otros malos tratos generalizados, como denegación de asistencia médica y desnutrición, así como muertes habituales”, dice el informe sobre los ucranianos capturados que volvieron a casa en intercambios de presos.

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Mientras Rusia no ha permitido a entidades internacionales visitar sus campos de prisioneros, Ucrania sí dio acceso durante el año pasado a varias delegaciones de Amnistía que entrevistaron a prisioneros de guerra rusos.

Estos prisioneros relataron “episodios de malos tratos en el momento de su captura” y “quejas menores” como la poca variedad de alimentos que se les ofrecía durante su cautiverio.

El informe también se hace eco de las ejecuciones extrajudiciales de soldados ucranianos capturados por los rusos en el frente. Desde el comienzo de la guerra y hasta diciembre de 2025, la Fiscalía ucraniana había registrado 322 casos de ejecuciones extrajudiciales de militares ucranianos tomados como prisioneros por parte de soldados rusos .

El déficit de energía causado por los ataques rusos es otra de las privaciones a los ucranianos por la guerra de Rusia contra Ucrania.

“Millones de personas soportaron escasez de energía y de calefacción, con el suministro eléctrico limitado algunos días a tres horas diarias en pleno descenso de las temperaturas”, dice el informe.

El trato de las autoridades rusas a la población de los territorios ucranianos ocupados también es objeto de denuncia de Amnistía, que cita un informe según el cual el 92 % de los 216 civiles detenidos y posteriormente liberados en esas zonas que fueron entrevistados entre junio y septiembre de 2025 “ofrecieron relatos coherentes y pormenorizados” de torturas y malos tratos.