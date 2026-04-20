Al menos seis heridos en ataques de Israel contra el sur del Líbano pese al alto el fuego

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés dijo en un escueto comunicado que seis personas resultaron heridas como consecuencia de un "ataque enemigo israelí" dirigido contra la localidad de Qaqaiyat al Jisr, en el distrito meridional de Nabatieh, sin aportar más detalles.

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que un dron bombardeó una zona de ese municipio, mientras que también afirmó que Israel atacó otras zonas del sur del país, aunque no se registraron más heridos hasta el momento.

Tras el inicio de la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el Ejército israelí comenzó el 2 de marzo una ofensiva en territorio libanés contra el grupo chií Hizbulá que ha causado más de 2.300 muertos y un millón de desplazados.

Pero en el marco de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y tras una reunión entre los embajadores de Israel y el Líbano en Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la semana pasada la entrada en vigor, el 16 de abril, de un alto el fuego de diez días en el Líbano.

En este contexto, representantes de Israel y del Líbano mantendrán el próximo jueves en Washington una segunda ronda de negociaciones para explorar el fin del conflicto, sin la participación de Hizbulá, según confirmó este lunes Estados Unidos, que actúa como mediador.