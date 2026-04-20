Alemania apuesta por el comercio con Brasil y su experiencia en energías renovables

Durante una visita de dos días a la ciudad alemana de Hannover, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promovió a su país como economía con mucho potencial que ya no quiere ser tratado como si fuera "invisible" o en vías de desarrollo, sino como una nación que quiere convertirse en una "economía rica".

"Somos una nación de 215 millones de habitantes, con una economía razonablemente estable, y hemos ganado mucha credibilidad en los últimos años", recalcó Lula en la Feria industrial de Hannover, la mayor del sector en el mundo.

Lula subrayó que Brasil puede aportar sobre todo, pero no solo, su experiencia en energías renovables, también en el sector automotriz.

Desde el punto de vista de la energía eléctrica, casi el 90 % de la energía brasileña es renovable y, para el parque móvil, el país tiene un 30 % de etanol mezclado en su gasolina y un 15 % de biodiésel mezclado en su diésel.

"No exigimos que ningún país renuncie al petróleo para desarrollar su industria o sus programas energéticos. Lo que queremos demostrar es que, incluso utilizando petróleo con mezclas de biocomponentes, es posible reducir los efectos nocivos de los combustibles fósiles", sostuvo Lula en una rueda de prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz.

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Lula destacó este lunes también la importancia para Brasil del agronegocio, el cual alcanzó un récord histórico de exportación del equivalente de 169.000 millones de dólares (146.300 millones de euros).

Brasil vive "un momento económico muy favorable", subrayó el mandatario, que señaló además que el país creció de media más de un 3 % en los últimos tres años.

El presidente brasileño quiso destacar que su país está abierto a la inversión y a quienes quieran trabajar en la nación sudamericana.

Merz recogió el guante y subrayó en la 42ª edición de las Jornadas Económicas Brasileño-Alemanas organizadas por la Federación de la Industria Alemana en la Feria de Hannover, en la que la nación sudamericana es la nación invitada, que ambos países quieren duplicar en los próximos años el volumen comercial.

Alemania y Brasil, las mayores economías de Europa y de América Latina, respectivamente, representan a más de 300 millones de consumidores y los dos países "tienen un gran potencial económico conjunto", subrayó Merz.

El canciller explicó que, incluso sin el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur que entrará provisionalmente en vigor el próximo 1 de mayo, el volumen comercial bilateral en 2024 ya superaba los 20.000 millones de euros.

"Pero (...) para el tamaño de estas dos economías, esto es claramente insuficiente", enfatizó Merz.

"Queremos fortalecer este volumen con el acuerdo de libre comercio, queremos aumentarlo significativamente y me uno expresamente al objetivo ambicioso de duplicar este volumen en los próximos años", destacó.

Para Alemania, Brasil es también un mercado de ventas importante, especialmente para maquinaria, productos químicos y vehículos, y para Brasil, Alemania es a su vez un importante mercado para materias primas y productos agrícolas, recalcó.

De cara al futuro, Merz ve especialmente tres ámbitos de cooperación: la transformación digital y la industria 4.0; las tierras raras y materias primas, y las energías renovables.

En la rueda de prensa con Lula tras mantener las terceras consultas entre los Gobiernos brasileño y alemán, Merz destacó que Brasil es un país que produce petróleo y gas no solo como combustible, sino también como materia prima.

"El hecho de que Brasil produzca actualmente biodiésel a gran escala para uso cotidiano y que el etanol se utilice ampliamente como sustituto de la gasolina, demuestra lo que es posible sin tener que abandonar tecnologías que, sin duda, seguirán desempeñando un papel importante en los próximos 20 o 30 años", recalcó.

El canciller alemán recordó que actualmente hay más de mil millones de vehículos con motores de combustión interna circulando en el mundo, que seguirán circulando.

Si bien "una tarea importante es descarbonizarlos", dijo el mandatario alemán, eso lo se logrará sustituyéndolos completamente por vehículos eléctricos, algo en lo que coincidió Lula, al sentenciar que la "gran solución será el vehículo híbrido".