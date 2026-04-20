Amnistía denuncia acciones judiciales infundadas contra la oposición en Turquía

"Se intensificaron las investigaciones infundadas, los procesamientos y las sentencias condenatorias de defensores de los derechos humanos, periodistas, miembros de la oposición política y otras personas, así como las injerencias del poder ejecutivo en el poder judicial", resume AI.

Esa política, habitual en los últimos años en la Turquía gobernada por el partido islamista AKP, se extendió en 2025 por primera vez a gran escala a la oposición parlamentaria socialdemócrata.

"Las autoridades pusieron en marcha investigaciones y actuaciones penales contra decenas de representantes elegidos y miembros del Partido Popular Republicano (CHP) en todo el país como parte de una represión generalizada del principal partido de oposición", señala AI.

El caso más destacado es el juicio al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, candidato del CHP a la presidencia de Turquía, que está en prisión preventiva desde marzo de 2025 por cargos de corrupción.

La detención provocó grandes protestas ciudadanas, en parte reprimidas por la policía mediante el uso de "fuerza ilícita, en ocasiones constitutiva de malos tratos", considera el informe.

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Además, se prohibieron y restringieron mediante despliegues policiales numerosas marchas y protestas cívicas, entre ellas, eventos anuales como el Día de la Mujer el 8 de marzo, el Día del Trabajo el 1 de Mayo y la marcha del Orgullo el 28 de junio.

También hubo detenciones y encarcelamiento de activistas y periodistas vinculados a grupos cívicos de izquierda, plenamente legales, de defensa de los derechos de los kurdos y otras minorías étnicas y religiosas, agrega el informe de AI.

Continúan asimismo en prisión los exdirigentes del partido de la izquierda prokurda HDP (hoy DEM), Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, encarcelados desde 2016, y el empresario cultural Osman Kavala, detenido en 2017, pese a varias sentencias vinculantes del Tribunal Europeo de DDHH que ordenaron su puesta en libertad.

También se lanzó un juicio para destituir a la cúpula del Colegio de Abogados de Estambul, acusándola de "propaganda terrorista", por haber pedido investigar la muerte de dos periodistas turcos por un ataque aéreo turco en la región kurda de Siria en diciembre de 2024, con el proceso aún sin concluir.

En el ámbito de los derechos de los migrantes, Amnistía recoge el caso de dos activistas turkmenos que fueron detenidos y posiblemente deportados, aunque se desconoce su paradero.

El informe también resalta que la violencia machista sigue siendo un problema grave en Turquía, con 294 mujeres asesinadas en 2025 y otras 297 halladas muertas en circunstancias sospechosas.