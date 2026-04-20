Amnistía destaca el posicionamiento de España en la defensa de la legalidad internacional

En su presentación previa ayer ante los medios en Londres, la secretaria general de AI, Agnès Callamard, denunció la actitud de los países europeos que en general han optado por la complicidad o el silencio con las violaciones al derecho internacional cometidos principalmente por tres gobernantes: el estadounidense Donald Trump, el israelí Benjamin Netanyahu y el ruso Vladímir Putin.

"Hay Gobiernos, y en particular el de España, que insisten en que debemos mantener una brújula moral de quiénes queremos ser y qué queremos hacer", dijo, en referencia a un mundo contemporáneo que, según ella, ha perdido esa 'brújula moral'.

En ese contexto citó varias veces el ejemplo de España como distinto a los demás países que buscan el "apaciguamiento" ante los poderosos. Al ser preguntada por si otros países en el mundo podían compararse a España en esa defensa del orden mundial, Callamard dudó y dijo que solamente Sudáfrica, y ni siquiera por completo, pues solo alzó la voz para defender a los palestinos en Gaza pero ha callado ante otros conflictos.

Más tarde, y en declaraciones a EFE, justificó las menciones a España: su Gobierno -dijo- "es el único que está respondiendo contra este orden mundial depredador que se está construyendo, y ha sido el único en denunciar sistemáticamente las violaciones a la legalidad internacional, quienquiera que las cometa, incluyendo a Israel".